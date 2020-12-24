Kovid-19 daha agresif İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı'ndan korkutan sözler!
İSTANBUL Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek Çapa'daki fakülte hastanesinde yoğun bakımda yatan hastaların durumu ve salgının gidişatıyla ilgili açıklama yaptı. Tükek, 'Son 2 aydır hastalık daha agresif seyrediyor, akciğerler bir türlü normale dönmüyor' ifadelerini kullandı.Abone ol
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının seyrine ilişkin yaptığı açıklamada, "Özellikle son 2 aydır hastalık daha agresif seyrediyor. Akciğerler bir türlü normale dönmüyor" dedi.
Prof. Tükek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yoğun bakımda yatan hastaların çok ağır olduğu belirtti.
Tükek, şu ifadeleri kullandı:
"Bu dönem yoğun bakımda yatan hastalar çok ağır. Özellikle son 2 aydır hastalık daha agresif seyrediyor. Akciğerler bir türlü normale dönmüyor. Ölüm oranları da ona paralel yükseliyor. Virüsün RNA dizilimini çok daha fazla merak ediyorum."
Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu
Türkiye'de toplamda 2 milyon 82 bin 610 vaka sayısı, 18 bin 861 can kaybı bulunuyor. Toplam ağır hasta sayısı ise 4 bin 901.