Bilinenin aksine ilk Kovid-19 vakası Çin değil İtalya'da ortaya çıkmış yeni araştırma sonucu

‘İlk vakalar Vuhan ve çevresinde olmayabilir'

İtalya'da Milano Ulusal Kanser Enstitüsü'nde yapılan bir araştırma, Ekim 2019’da İtalya'da dört corona virüs vakasının görüldüğünün tespit edildiğini açıkladı. Çin’de yapılan araştırmalarda da Vuhan’da yapılan analizlere göre virüsün yaz sonlarında Çin’de olabileceği açıklandı.