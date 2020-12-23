Bilinenin aksine ilk Kovid-19 vakası Çin değil İtalya'da ortaya çıkmış yeni araştırma sonucu
İlk Kovid-19 vakası DSÖ kayıtlarında '17 Kasım tarihinde Çin'de saptandı' şeklinde yer alıyor. Oysa yapılan yeni bir bilimsel araştırmaya göre, ilk koronavirüs vakası Çin'de değil İtalya'da görülmüş. İşte o araştırmadan çarpıcı sonuçlar
DSÖ tarafından açıklanan ilk koronavirüs vakasının üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen virüsün ilk ortaya çıktığı yer araştırmaları hala devam ediyor. İtalya’da yapılan araştırmalarda virüsün 27 Ekim’de 23 İtalyan vatandaşında görüldüğü bildirilirken Çin’li makamlar ise 17 Kasım tarihinde ilk corona virüs vakasına rastlandığını ve Vuhan’daki hayvan pazarındaki hayvanlarda koronavirüse rastlanmadığını belirtti.
2019 yılının Aralık ayında Çin’in Vuhan kentindeki bir hayvan pazarında ortaya çıktığı açıklanan ve yaklaşık 1,8 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip corona virüsün (SARS-CoV-2) ortaya çıkış tarihinin daha eskiye dayandığı ve Aralık ayından önce görüldüğü açıklandı.
Business Insider’ın haberinde, Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni corona virüsün doğrulanmış ilk vakasını açıklamasının üzerinden neredeyse bir yıl geçmesinin ardından yapılan açıklamaya göre corona virüsün, Vuhan'da tespit edilmesinden aylar önce Avrupa ve Çin'de olduğu ortaya çıktı.
‘İlk vakalar Vuhan ve çevresinde olmayabilir'
İtalya'da Milano Ulusal Kanser Enstitüsü'nde yapılan bir araştırma, Ekim 2019’da İtalya'da dört corona virüs vakasının görüldüğünün tespit edildiğini açıkladı. Çin’de yapılan araştırmalarda da Vuhan’da yapılan analizlere göre virüsün yaz sonlarında Çin’de olabileceği açıklandı.