BIST 1.416
DOLAR 7,65
EURO 9,34
ALTIN 461,88
HABER /  EKONOMİ

24 Aralık altın fiyatları! Gram altın 462 lira seviyelerinde

 Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 461,9 liradan işlem görüyor. Aynı zamanda çeyrek altın 756 lira, Cumhuriyet altını da 3.090 liradan satılıyor.

Abone ol

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 460,1 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 756 lira

Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 461,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 756 lira, Cumhuriyet altını da 3.090 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerine 1.877 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nı veto etmesi ve dolar endeksindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. 

Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve karar metnindeki mesajların piyasadaki fiyatlamalar üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildiren analistler, yurt içinde para ve banka istatistikleri yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların kırılması halinde 1.900 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini, 1.840 doların ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

150 baz puan artışı tahmini

 TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, politika faizinde 150 baz puan artış olacağını tahmin ediyor. Geçen ayki toplantıda politika faizi yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilmişti.

İlgili Haberler
Piyasalar Merkez Bankası Para Politikası toplantısına kitlendi
ÖNCEKİ HABERLER
Tevfik Özlü: Yılbaşında ev içinde bir araya gelmeler riskli
İzmir'den acı haber geldi! Meslektaşlarını üzüntüye boğdu
Kovid-19 daha agresif İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı'ndan korkutan sözler!
Kabine toplantısı ne zaman 24 Aralık açıklama saat kaçta yapılacak?
Bakan Mustafa Varank: Kasımda 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtık
Manisa'da yatalak kadın feci şekilde can verdi! Bir anda oldu patladı
Mansur Yavaş sözünü tuttu: Ankara'mızda internetsiz köy kalmadı
Kemal Kılıçdaroğlu Sabah gazetesine karşı kazandığı o 1 liraya bakın ne yaptı
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin koronayı yendi! Sağlıkçılar için anıt yaptıracak
İncirlik Üssü'ne drone düştü! İnceleme başlatıldı
Yorumlar