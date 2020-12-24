Merkez Bankası faizi artırdı dolar ve euro anında düştü işte rakamlar

Merkez Bankası'nın saat 14.00'daki kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti. Merkez Bankası faizi 200 baz puan artırdı.

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2020'nin son faiz toplantısını yapan Merkez Bankası, beklentiler doğrultusunda karar verdi. Politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltti.

Dolar ve euro buna kararın açıklanması ile birlikte anında düşüş gösterdi. 7.65 civarında olan dolar merkez bankası kararı açıklanınca 7.58'e indi. Euro ise 9.33'ten 9.25'e çekildi. Altın fiyatlarında ise yukarı yönlü bir hareket dikkat çekiyor.

Merkez Bankası kararı sonrası saat 14.10 itibariyle dolar ve euro rakamları şöyle:



Merkez bankası kararı öncesi dolar ve euro rakamları şöyleydi:

Merkez Bankası faiz kararı

2020'nin son faiz toplantısını yapan Merkez Bankası, beklentiler doğrultusunda karar verdi. Politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltti. Merkez Bankası, bugün gerçekleştirilen yılın son PPK'sının ardından politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17'e yükseltti. Böylece bir haftalık repo faizi yüzde 17 seviyesine yükseldi.



Son 3 toplantıda 875 puanlık artış

TCMB önceki iki toplantısında faizi 675 baz puan artırmıştı. Böylece bugünkü toplantıyla birlikte 3 toplantıda artırım toplam 875 baz puana ulaştı.