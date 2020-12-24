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Zonguldak'ta gören telefona sarıldı! Eşinden boşandı aracına yazdığı şaşkına çevirdi

Demirören Haber Ajansı

ZONGULDAK'ta maden işçisi Serkan Tepebaşı (37), boşanma davasına gelin arabası gibi süslediği ve üzerine, 'Asıl evlenen evde kalır. Boşanıyorum çok mutluyum' diye yazdığı otomobiliyle geldi. Boşanmasının ardından konuşan Serkan Tepebaşı, "Biraz ironi katmak için aracımı böyle süsledim. İnsanlara bunu göstermek istedim. Bir tek evlenirken mutlu olmuyor insanlar. Boşandıktan sonra da mutlu olan insanlar var" dedi.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan maden işçisi Serkan Tepebaşı, geçimsizlik nedeniyle 10 yıllık eşi S.K.T. ile boşanmaya karar verdi. Tepebaşı, Zonguldak Aile Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, gelin arabası gibi süslediği aracıyla geldi. Aracı görenler arka camında 'Asıl evlenen evde kalır. Boşanıyorum çok mutluyum' yazan araçla fotoğraf çekildi.

Aracı gören bir arkadaşının cep telefonuna gönderdiği fotoğrafı görünce merak ederek aşağıya indiğini söyleyen Avukat Onur Altuntaş, Zonguldak'ta ilk defa böyle bir araç gördüğünü ifade ederek, "İnsanlar illaki evlenirken mutlu olacak diye bir şey yok. Demek ki boşanırken de mutlu olabiliyorlarmış" dedi.


"2,5 yıldır zaten bu ilişkiyi omuzlayan bendim"
Mahkeme, 2 çocukları olan Serkan Tepebaşı ve S.K.T.'nin boşanmasına karar verdi. Duruşma çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serkan Tepebaşı çok mutlu olduğunu söyledi. İroni yapmak amaçlı aracını süslediğini ifade eden Tepebaşı, "Ben yolumda mutluyum. Allah herkese kendi yolunda mutluluk versin. 10 yıllık mutsuzluk mu diyeyim, öfke mi diyeyim onun kasvetinden kurtulmak için böyle bir şey tasarladım ve yaptım. Adliye önüne araç çekmek sıkıntılıydı. Polis aracı gördü, park etmeme izin verdi. 2,5 yıldır zaten bu ilişkiyi omuzlayan bendim." sözlerini ekledi.


"İroni katmak için aracımı böyle süsledim"
Konuşmasının devamında Tepebaşı "Çocuklarım da beni yüzüstü bırakıp gitti. Bunun kabul edilebilir yanı kalmamıştı. Bu ilişkiyi sürdürmenin anlamı yoktu. En güzeli de bitirmek oldu. Çocuklarımın velayetini ben aldım. Biraz ironi katmak için aracımı böyle süsledim. İnsanlara bunu göstermek istedim. Bir tek evlenirken mutlu olmuyor insanlar. Boşandıktan sonra da mutlu olan insanlar var. Ben bu şekilde mutlu olacağımı düşünüyorum çocuklarımla.” şeklinde ifade etti. 


Korna çalarak adliyeden ayrıldı
Gazetecilerin, “Bir daha evlenir misiniz?” sorusunu yanıtlayan Tepebaşı, "Büyük konuşmamak lazım hayatta. Evlenebilirim tabi ki ama daha tecrübeyle bu kararı alarak evlenebilirim. Tanıyarak, sezerek, anlaşabileceğim kişiyi daha çok düşünerek bu kararı kalbimle değil de beynimle alırım diye düşünüyorum" dedi. Tepebaşı daha sonra bindiği aracıyla korna çalarak adliye önünden ayrıldı.

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