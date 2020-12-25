Zonguldak'ta inşa edildi Türkiye'de 3'üncü olacak! Abdülhamid'in rüya projesiydi

İlk konuğu 'Fatih' sondaj gemisi oldu: 2 bin 450 metre mendirek, 3 bin metre rıhtım boyu, 19 metrelik draftı ve 25 milyon ton kapasitesi bulunan Filyos Limanı, bir anda doğal gaz aramalarının merkezi konumuna geldi. Limanın ilk konuğu 'Fatih' sondaj gemisi oldu.