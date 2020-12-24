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Cumhurbaşkanı Erdoğan İlham Aliyev'in doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İlham Aliyev’in doğum gününü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev’e ailesi ve milletiyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür temennisinde bulundu.

İlham Aliyev’in ülkesinin refah ve kalkınmasının yanı sıra bölgenin barış ve istikrarı için ortaya koyduğu gayretin tarihi önemde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yaptığı katkılar için de İlham Aliyev’e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin ve dayanışmasının her alanda güçlenerek devam edeceğine inandığını dile getirdi.

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