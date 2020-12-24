Adem Ljajic komşularını canından bezdirdi

Gece hayatı nedeniyle aylardır performansı yerlerde sürünen Adem Ljajic, Beşiktaş'ın başına dert olmaya devam ediyor! Ljajic şimdi de komşularını canından bezdirdi. İşte detaylar...

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Sırbistan'ın Novi Pazar kentinde dünyaya gelen, futbola ise Partizan'da başlayan Beşiktaşlı Adem Ljajic'in skandallarının arkası kesilmiyor. Beşiktaş'ta formayı unutan Ljajic, gece hayatındaki performansıyla zirve yaptı.

Takvim'in haberine göre; alkol problemi olan Ljajic'in evinde parti üstüne parti düzenlediği ortaya çıktı. Sırp starın eve arkadaşlarını getirerek sabaha kadar yüksek müzikle gürültülü bir şekilde eğlenmesinden rahatsızlık duyan komşuların Ljajic'i yönetime şikayet ettiği öğrenildi.

Kimseyi sallamıyor

Beşiktaş Yönetimi'nin göndermek için kulüp aradığı Ljajic'i uyardığı belirlendi. Ancak Sırp yıldızın eleştirilere vurdumduymaz tavır sergileyerek kayıtsız kaldığı belirlendi.

Hoca rahatsız

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yaşanan gelişmelerden çok rahatsız olduğu öğrenilirken, Başkan Ahmet Nur Çebi'yle Adem Ljajic'in durumunu görüştüğü iddia edildi.