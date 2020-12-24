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Merkez Bankası faiz artırımı için toplandı! Piyasalar 2 puan artış bekliyor

2020'nin son faiz toplantısını yapan Merkez Bankası, kararını saat 14:00'te açıklayacak. Piyasalarda faizin yükseltilmesi beklentisi var. TCMB'nin halihazırdaki faiz oranı yüzde 15 olarak belirlenmişti.

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Gözler Merkez Bankası'nın faiz toplantısına çevrilmiş durumda. Merkez Bankası, 2020'nin son toplantısında faiz kararını duyuracak. 21 Kasım tarihinde yapılan toplantıda faiz oranları 475 baz puan artırılarak yüzde 15 seviyesine yükseltilmişti. Aralık ayındaki toplantıyla Merkez Bankası yeni politika faizini de belirlemiş olacak. 

Toplantı başladı karar saat 14:00'te açıklanacak

Merkez Bankası'nın faiz kararı toplantısı bugün yapılıyor. Merak edilen sorulardan biri de faiz oranlarının saat kaçta açıklanacağı. Bankanın kararı saat 14.00'te duyurulacak. Yapılacak olan açıklamayla birlikte 2020'nin son faiz kararı da verilmiş olacak. Bu karar mevduat faiz oranlarının da belirlenmesinde kullanılacak. 

Merkez Bankası faiz artırımı olacak mı?

Merkez Bankası'nın faiz oranlarına ilişkin kararı henüz belli değil. Öte yandan piyasalarda bir faiz artırımı beklentisi bulunuyor. Faiz artış beklentileri 0,75 puan ile 2 puan arasında yer alırken, tahminlerin ortalaması 1,5 puan.

En son yapılan toplantıda piyasalarda bir faiz artırımı beklentisi bulunuyor. Merkez Bankası'nın yeni yönetimi piyasaların taleplerine  olumlu cevap vermiş ve faiz artışına gitmişti. Son toplantıyla beraber yeni faiz hesaplama oranı yüzde 15 olmuştu. 

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