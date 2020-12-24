İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç'u kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da hazır bulunurken, Ali Koç, Akşener'e forma hediye etti.

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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e genel merkezde ziyarette bulundu. Akşener'e, İYİ Parti genel başkan yardımcıları da eşlik etti.

Görüşmede, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da hazır bulundu.

"Biliyorum Beşiktaşlısınız ama bu da bizim hediyemiz"

Ali Koç, "Meral Akşener'e sevgi ve saygılarımla" yazılı Fenerbahçe formasını, "Biliyorum Beşiktaşlısınız ama bu da bizim hediyemiz" diyerek hediye etti.

''Oğlan durumundan Galatasaraylıyım diyorum"

Akşener ise Beşiktaşlı olmadığını ve aslında takım da tutmadığını belirterek, "Ağabeyim çok sert bir Fenerbahçeli. Oğlum Galatasaray Lisesi mezunu. Dolayısıyla oğlan durumundan Galatasaraylıyım diyorum" deyince Ali Koç, "Tamam problem değil" yanıtını verdi.

Ali Koç, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından genel merkezden ayrıldı.