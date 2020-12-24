PKK destekçisi eski Amedsporlu Deniz Naki uyuşturucu satıcılığından tutuklandı

Alman basını, PKK destekçisi olduğu için yurt dışına kaçan futbolcu Deniz Naki'nin, uyuşturucu satıcılığı ve haraç isteme suçlarından tutuklandığını yazdı.

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Alman haber sitesi Welt, terör örgütü PKK destek mesajları sonrası "Türkiye'de ırkçılığa maruz kalıyorum." diyerek Almanya'ya kaçan eski Amedsporlu futbolcu Deniz Naki'nin, uyuşturucu satıcılığından ve çete kurup haraç toplamasından ötürü gözaltına alınıp tutuklandığını duyurdu.

Almanya'da Aachen Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Naki'nin, birkaç aydır gözaltında tutulduğu da söylendi.

Ankara'da saldırıya uğramıştı

Türkiye'ye 2013 yılında ilk olarak Gençlerbirliği'ne gelen ve birçok kez terör örgütü propagandası yapmaktan ceza alan Deniz Naki, bu süreçte sosyal medya hesaplarından yaptığı terör örgütünü öven paylaşımları yüzünden Ankara'da saldırıya uğramıştı.

Peşmerge kıyafeti ile katılmıştı

Gençlerbirliği ile yolları ayrılan ve bir süre kulüpsüz kalan Deniz Naki, daha sonra Amed Sportif Faaliyetler ile anlaştı. Burada terör örgütüne olan sempatisini daha da gün yüzüne çıkaran futbolcu, 2016'daki Nevruz kutlamalarına peşmerge kıyafeti ile katılmıştı.

YPG'ye destek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon yaptığı Afrin'deki YPG'li teröristlere destek çıkan Naki, Almanya'nın Köln şehrinde yapılacak mitinge herkesi sosyal medyadan davet etmişti.

Futboldan men edilmişti

Deniz Naki, 2018 yılında Amedspor forması giyerken ayrımcılık ve ideolojik propaganda yaptığı gerekçesiyle TFF'den 3 yıl 6 ay sahalardan men cezası almış, cezası 3 yılı aştığı için ömür boyu futboldan men edilmişti.