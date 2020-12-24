Mesut Özil: Rıdvan Dilmen'le birlikte oynamak isterdim

Mesut Özil "Birlikte oynamayı hayal ettiğin futbolcu kimdi?" sorusuna esprili şekilde "Dennis Bergkamp, Robert Pires, Rıdvan Dilmen ve Gigi Buffon ile de birlikte oynamak isterdim. Hepsi dışarıda da muhteşem insanlar" diye ekledi.

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Arsenal'da kadro dışı ve kalan ve adı Fenerbahçe ile anılan Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, Twitter'da takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Mesut Özil "Birlikte oynamayı hayal ettiğin futbolcu kimdi?" sorusuna esprili şekilde "Zinedine Zidane... Ama ikimiz de 10 numara pozisyonunda olduğumuz için birlikte oynamak zor olabilirdi" yanıtını verdi. Özil "Dennis Bergkamp, Robert Pires, Rıdvan Dilmen ve Gigi Buffon ile de birlikte oynamak isterdim. Hepsi dışarıda da muhteşem insanlar" diye ekledi.

Mesut Özil "Küçükken hangi takımı tutuyordunuz?" sorusunu ise "Schalke 04" şeklinde yanıtladı.

Mesut Özil, favori şehirlerini ise Londra, İstanbul ve Gelsenkirchen olarak açıkladı.

"Arsenal'da mutlu musun?" sorusuna yanıt

Yıldız futbolcu "Arsenal'da mutlu musun?" sorusuna ise şu cevabı verdi: Sadece benim için değil kulüpteki herkes için çok zor zamanlar. Durum, herkes için hayal kırıklığı. Tabii ki takıma yardım etmeyi umuyorum ama şans bulamadım. İleride iyi sonuçlar alacağımızı umuyorum. Fakat olumlu bakalım