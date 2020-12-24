CHP'nin 'çöpten ekmek topluyor' dediği Trabzonlu kadından sert tepki

CHP’nin “Çöpten ekmek topluyor” iftirası attığı Trabzonlu Gülümser Adanur, iddialara tepki göstererek, "Çöpte gördüğüm ekmekleri baktığım hayvanlarım için aldım. O fotoğrafı çeken ve Meclis’e kadar getirenler yalan söylüyor." dedi.

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Trabzon'da yanında küçük torunuyla bir marketin önünde devrilen çöp kutusundan ekmek topladığı iddia edilen Gülümser Adanur'un fotoğrafı, CHP tarafından hükümeti eleştirmek ve manipülasyon yapmak amacıyla sosyal medyada paylaşıldı.

Paylaşımda "Burası Trabzon. Bu kadını bulun sahip çıkın. Çöpten yiyecek araması yürekleri sızlattı" ifadelerine yer verildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Üniversite mahallesi Özlü Sokak'ta yaşayan Gülümser Adanur'a (56) ulaşıldı. Evli ve 3 çocuk annesi olan kadın kendilerine ait 3 katlı apartmanda yaşıyor.

Kendilerine ait 3 katlı apartmanda yaşıyor

Adanur, o gün yaşadıklarını anlattı: "O gün torunumla evden çıkıp markete giderken, çöp konteynirinde ekmek gördüm. O ekmeği baktığım ineklerime hayvanlarıma vermek için aldım. O sıra kim fotoğraf çektiğini görmedim. Sonra benim çöpten hayvanlarım için aldığım ekmek fotoğrafı meclise kadar gitmiş.

Neymiş, Kılıçdaroğlu benim için 'ona yardım edin, içimizi sızlattı' demiş. CHP zihniyeti bu işte, hayatları yalan. Benim kimseye ihtiyacım yok. Çöpe atılan ekmeğin israf olmaması için aldım. Benim eşim çalışıyor, ihtiyacımız yok. Bu iftirayı atanlara yazıklar olsun. Benden derhal özür dilesin. CHP yalan üzerine siyaset yapıyor. Beni bu mahallede herkes bilir. Allah'a şükür durumumuz iyi. Yanlış haber yaptırdılar, bizi rencide ettiler. Yazıklar olsun"