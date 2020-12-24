3 aylar ne zaman giriyor 2021 başlangıcı Diyanet takvimi

2021 yılınların girmesine artık sayılı günler kala birçok vatandaş manevi yönden önemi büyük olan 3 aylar ne zaman başlıyor, Recep ayı hangi ayda araştırması yapmaya başladı. Milyonlarca Müslüman tarafından heyecanla idrak edilecek olan Recep ayı 13 Şubat'ta başlayacak.

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3 aylar olarak bilinen Recep, Şaban, Ramazan ayı ne zaman başlıyor araştırması 2021 yılının yaklaşması ile merak konusu oldu. Müslüman alemi için önemi ve maneviyatı büyük olan 3 ayların ilki Recep ayı 13 Şubat'ta başlayacak. İşte 2021 3 aylar tarihleri ve önemi

3 aylar olarak bilinen Recep, Şaban, Ramazan ayı ne zaman başlıyor araştırması 2021 yılının yaklaşması ile merak konusu oldu. Müslüman alemi için önemi ve maneviyatı büyük olan 3 ayların ilki Recep ayı 13 Şubat'ta başlayacak. İşte 2021 3 aylar tarihleri ve önemi

Recep ayının önemi: Recep ayı içerisinde bulunan bir başka mübarek gecede Mirac gecesidir. Mirac gecesi; Allah’ın Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed’i Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksaya götürdüğü ve oradan da göklerin derinliklerine yükselttiği gecedir. Cenab-ı Hakk’ın Hz.Peygambere büyük hakikatların ilahi sırlarını gösterdiği, vasıtaları kaldırarak İlahi Vahye muhatap kıldığı, müminlere namazın farz kılındığı ve biz Müslümanlar için de İlahi Lütuflarla dolu olan bir gecedir.

Şaban ayının önemi: Üç Ayların ikincisi olan Şaban ayı ve onun içerisinde bulunan Berat Gecesi de Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirmesi tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber (S.A.V.) Şaban ayına ve bu ayın 15.gecesi olan Berat gecesine ayrı bir önem vererek onu ihya etmişlerdir.

Ramazan ayının önemi: Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı ve onda bulunan Kadir gecesinin ise dini hayatımızda ayrı bir yeri ve önemi vardır. Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

2021 kandil tarihleri

3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak.

3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak.