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Fikret Orman'a bir kez daha ibra şoku!

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, 1 Haziran 2019'dan görevi bıraktığı 24 Eylül 2019 tarihi arasındaki zamanı kapsayan dönem için ibra edilmedi.

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Beşiktaş Futbol A.Ş. Olağan Genel Kurulu dün Vodafone Park'ta gerçekleştirildi.

Siyah-beyazlı kulübün eski başkanı Fikret Orman, 1 Haziran 2019'dan görevi bıraktığı 24 Eylül 2019 tarihi arasındaki zamanı kapsayan dönem için ibra edilmedi.

Karar, hisselerin çoğunluğunu elinde bulunduran Beşiktaş J.K. Derneği ve diğer hissedarların oy birliği ile alındı. Böylece şirkette hissedar olan herkesin Fikret Orman hakkında dava açma hakkı ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre; Fikret Orman, ocak ayında olduğu gibi tüm üyeler ibra edilirken ikinci kez onay alamadı. Fikret Orman'ın ibrasızlığı kaldırmak için mahkemeye gidebileceği belirtildi. Bu arada Futbol A.Ş.'nin yeni yönetim kurulu da belirlendi. Ahmet Nur Çebi resmen şirketin başına geçti. Toplantıda son olarak bankalar konsorsiyumu ile yapılacak anlaşmanın prensipleri açıklandı. Nihai anlaşmanın 1-2 hafta içinde tamamlanarak imza aşamasına geleceği belirtildi.

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