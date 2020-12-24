Avustralya'da bulundu 120 yıllık! Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Avustralya’da bulunan 120 yıllık çikolata görenleri şaşırttı.

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Avustralya Ulusal Kütüphanesi çalışanları, A.B. Banjo Peterson adlı şaire ait kişisel eşyalar arasında teneke kutusu içinde 120 yıllık çikolata buldu. Yetkililer tarafından dün yapılan açıklamada çikolatanın, yaklaşık 120 yıl önce İngiltere Kraliçesi Victoria zamanından kaldığı ve çok iyi korunduğu açıklandı.