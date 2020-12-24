Meryem Uzerli kimden hamile oğlunun babası kimdir?

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan karakteri ile tanınan Meryem Uzerli ikinci bebeğine hamile. Su şıralar Almanya'da bulunan Meryem Uzerli Amerikalı sevgilisinden 37 haftalık hamile doğuma sadece 2 hafta kaldı. Meryem Uzerli'nin bir oğlu olacak. Peki Meryem Uzerli evlendi mi, kimden hamile, bebeğinin babası kim?

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Meryem Uzerli hamile olduğunu instagram hesabından açıklamış ve bir kızı daha olacağını duyurmuştu. Meryem Uzerli'nin doğumuna 2 hafta kala Amerikalı sevgilisi New York'tan Berlin'e taşındı. Almanya'da yaşayan Meryem Uzerli Amerikan sevgilisinden 37 haftalık hamile. Meryem Uzerli'nin 7 yaşında Can Ateş'ten Lara adında bir kızı var.

Meryem Uzerli'nin karnı burnunda fotoğrafının sosyal medyada hızla yayılması sonucu kulislerde konuşulmaya başlamış ve hamilelik iddialarına Meryem Uzerli yanıt vermişti. Şimdi ünlü oyuncu Berlin'de doğum için gün sayıyor.

Meryem Uzerli kimdir:

12 ağustos 1983 tarihinde Almanya’nın Hessen eyaleti Kassel şehrinde 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak doğmuştur. İki ağabeyi ve bir ablası vardır. Tam adı Meriem Sahra Uzerli olan Meryem Uzerli’nin babası Hüseyin Uzerli Türk annesi Alman Ursula’dır.

Gençliğinde Hamburg’a yerleşip Schauspielstudio Frese’de oyunculuk ve tiyatro eğitimi aldı.

Berlin başta olmak üzere Hamburg ve Kassel’in de içinde bulunduğu Almanya’nın önemli merkezlerinde tiyatrolarda oynadı.

5 Ocak 2011'de yayına başlayan Muhteşem Yüzyıl dizisinin oyuncu seçmelerinde; 8 ay süren seçmeler sonrasında Hürrem rolünü Meryem Uzerli canlandırmıştır.

173 cm. boyunda olan Meryem Uzerli, ana dili Almanca olup aynı zamanda İngilizce biliyor. Türkçesi çok iyi olmasa bile dizinin hikayesine paralel olarak Hürrem Sultan gibi bir nevi Türkçesini geliştirmiş olacak. Almanya'da bir çok televizyon filmi ve dizide rol alan Meryem Uzerli binicilik, yüzme ve basketbol sporlarını yaptı.

2015 yılının Eylül ayında başlayacak yeni bir dizi film anlaşması yaptığını söyleyen Meryem Uzerli, bu arada yine “Elidor” markasının reklam yüzü oldu.

2015 yılında "Annemin Yarası" adlı sinema filminde Meryem Uzerli, Ozan Güven ile başrolde oynadı.

Meryem Uzerli, Murat Yıldırım ve Mehmet Aslantuğ’un başrolünde oynadığı, “Gecenin Kraliçesi” adlı dizinin adı ilk önce “Cesaret” olarak, sonra da “Aşkın Kokusu” olarak duyurulmuşken son olarak “Gecenin Kraliçesi” olarak değiştirildi.