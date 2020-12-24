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İngiltere'de mutasyon kuyruğunda bekleyen Türk şoförlerin kahvaltısı gündem oldu

Demirören Haber Ajansı

İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsünün mutasyonu nedeniyle Fransa'nın İngiltere ile olan sınırları kapatma kararının ardından otoyollarda mahsur kalan Türk TIR şoförlerinin kahvaltı ettiği anlar İngiliz medyasında gündem oldu.

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İngiltere’de mutasyona uğrayan koronavirüsten dolayı Fransa sınırının Dover Limanı’nın ulaşıma kapanmasının ardından  binlerce TIR şoförü otoyolda mahsur kaldı. Mahsur kalanların içinde Türk şoförler de vardı. İngiliz yayın organı Metro gazetesi, Dover Limanı'nda kalan Türk şoförünün sabah kahvaltısını haberleştirdi. 

Türkler kahvaltıdan ödün vermiyor

Gazete haberinde, “Türk şoförleri kahvaltıdan ödün vermiyor. TIR dorsesinde Türk şoförlerin kahvaltı keyfi. Menüde, sosis, bal, sarımsak, gözleme ve peynir var” ifadelerini kullandı. Türk  şoförün masasında yer alan kahvaltı menüsünü tek tek yayınlayan gazete, TIR ve kamyon şoförlerinin bekleyişinin drama dönüştüğüne dikkat çekti.

İngiltere'de mutasyon kuyruğu

İngiliz yetkililerin koronavirüsünün daha çabuk bulaşan bir mutasyonunun hızla yayıldığını açıklamasının ardından Avrupa alarma geçmiş, birçok ülke İngiltere ile ulaşımını durdurmuştu. Fransa’nın İngiltere ile olan sınırları kapatma kararının ardından otoyollarda kilometrelerce TIR kuyrukları oluşmuştu. İngiltere’nin lojistik açıdan en yoğun merkezi kentin Dover Limanını çevresinde TIR’lar kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

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