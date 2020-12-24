BIST 1.427
DOLAR 7,58
EURO 9,24
ALTIN 457,66
HABER /  YEREL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hocası hayatını kaybetti! Öğrencilik yıllarını bakın nasıl anlatmıştı

İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İmam Hatip Ortaokulu'da 4 yıl boyunca Arapça dersine giren Kayserili emekli öğretmen Yusuf Karaca hayatını kaybetti.

Abone ol

Kayseri Yeşilhisarlı olan Yusuf Karaca; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciyken 4 yıl boyunca Arapça dersine girdi. Ağustos ayında İHA'ya röportaj veren Karaca; Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlatmıştı.

Karaca o yılları anlatırken "4 bin öğrenci içerisinde zekasıyla, muhteşem hitabıyla, boyuyla, posuyla öne çıkan bir öğrenciydi. Tayyip Bey ile yakınlığımız duygusal bir yakınlıktır. Bu duygusallık da İslam duygusallığıdır. Ondaki ruh inceliği, İslam’a olan bağlılığı, Müslümanlara olan sevgisi ta o günlerden zirve yapıyordu. Belediye başkanlığı zamanını hatırlayanlar onda büyük bir gelecek gördüler, gelecekte büyük bir lider olacağını hissettiler." demişti.


"Büyük bir lider"
Geçmiş yılları anlatan Karaca "Ben de o zamanlar hatıra olarak, ‘gelecekte o Türkiye’nin en büyük liderlerinden biri olacak’ diye yazmıştım. Tayyip Bey’in görünen normal üstü insan yeteneklerini, başarılarını, nasıl bir insan olduğunu anlatmak mümkün değil. Büyük bir lider. Yer yüzünde görüşleri, düşünceleri dünyanın bütün liderleri tarafından takdir ve kabul edilen bir lider oldu ve olacak da" ifadelerini kullanmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Abdülhamid'in rüya projesiydi! Zonguldak'ta yapıldı Türkiye'de 3'üncü olacak Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası faizi artırdı dolar ve euro anında düştü işte rakamlar
Avustralya'da bulundu 120 yıllık! Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Altın ve dolar 2021'de ne olur? Dolar ve altın uzmanı Murat Özsoy açıkladı
Merkez Bankası faiz artırdı: Yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltti
Antalya'da köpeğini gezdirirken gördü şok oldu! 2 saatte çıkardılar
Kocaeli'de arkadaşını öldürüp olay yerinde ağlamıştı! Sanığın ifadesi şoke etti
İngiltere'de mutasyon kuyruğunda bekleyen Türk şoförlerin kahvaltısı gündem oldu
Meryem Uzerli kimden hamile oğlunun babası kimdir?
Arnavutluk'ta TOKİ tarafından inşa edilecek deprem konutlarının temeli atıldı
Zonguldak'ta gören telefona sarıldı! Eşinden boşandı aracına yazdığı şaşkına çevirdi
Yorumlar