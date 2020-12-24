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BB Erzurumspor Mesut Bakkal ile anlaşma sağladı

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mesut Bakkal'ın getirileceği öğrenildi.

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Dün oynanan Yukatel Denizlispor maçı sonrası BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün'ün, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yaptığı görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı.

Tecrübeli çalıştırıcının sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı ve sezon bitişinde mukavelenin uzatılabileceği de belirtildi.

Mesut Bakkal ve ekibinin bugün akşam saatlerinde Erzurum'a gelmesi bekleniyor.

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