Ozan Kabak'a Manchester United talip

Bundesliga ekiplerinden Schalke'de forma giyen Ozan Kabak, Manchester United'ın transfer listesinde.

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İngiltere Premier Lig devi Manchester United, gözünü Ozan Kabak'a dikti.

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Kırmızı Şeytanlar, Bundesliga ekibi Schalke'nin milli stoperini listesine aldı. İngiliz devi genç futbolcuyla yakından ilgileniyor.

Daily Mail'da yer alan habere göre, daha önce Liverpool'un da listesinde bulunan Ozan Kabak için Manchester United devreye girdi. Stoper hattını 20 yaşındaki futbolcuyla güçlendirmek isteyen Old Trafford sakinleri bu transfer için 25 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Habere göre Dayot Upamecano ve Ibrahima Konate de Manchester United'ın stoper adayları arasında.

Schalke daha önce Ozan Kabak'a 40 milyon euro'luk değer biçiyordu ancak pandeminin ardından belirlenen bu ücret 25 milyon euro'ya kadar geriledi.

Avrupa'da Manchester United dışında birçok talibi bulunan Ozan Kabak bu sezon Schalke formasını 8 kez giydi. Schalke, 13 haftada topladığı 4 puanla Bundesliga'nın son sırasında yer alıyor.