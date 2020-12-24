Antalya'da çocuk parkında vücudunda iğne izleri olan erkek cesedi bulundu

ANTALYA'da çocuk parkında bulunan ceset, uyuşturucudan çok sayıda kaydı olan Can Vurgun'a ait çıktı. 41 yaşındaki şahsın cansız bedeni yanında enjektör bulundu. Kesin ölüm nedenini otopsi belirleyecek.

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Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2862 Sokakta bulunan çocuk parkında meydana geldi. Parkta gezen vatandaşlar, hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri, müdahale ettikleri kişinin öldüğünü belirledi. Yanında enjektör bulunan cesedin, uyuşturucudan çok sayıda kaydı olan Can Vurgun'a ait olduğu belirlendi.

Kolunda iğne izleri...

Kolunda iğne izleri bulunan Vurgun'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.