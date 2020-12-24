BIST 1.428
DOLAR 7,57
EURO 9,23
ALTIN 455,95
HABER /  YEREL

Kapalıçarşı'da su borusu patladı dükkanlardaki ürünler zarar gördü

Demirören Haber Ajansı

KAPALIÇARŞI'da yapılan zemin çalışması sırasında şebeke borusu patladı. Çanta satışı yapan iki dükkandaki ürünler zarar gördü.

Abone ol

Zemin ve altyapı çalışması yapılan Kapalıçarşı'da bu sabah İSKİ'ye ait şebeke suyu borusunda patladı. Ekipler kısa sürede müdahale ederek onarım yaptı. Bu olaydan yaklaşık bir saat sonra aynı yerdeki su borusu tekrar patladı.

Metrelerce yukarı fışkıran su nedeniyle çanta satışı yapan iki dükkandaki ürünler hasar gördü. Dükkan çalışanları ve vatandaşlar ıslanan ürünleri kurtarmak için büyük çaba gösterdi. Patlayan boruya giden su kesilerek önlem alındıktan sonra yeniden onarıldı. 

Dükkan sahibi Mikail Küçükyılmaz "Bu Kapalıçarşı'nın hali nedir. Yaklaşık 20 bin dolar zararımız var. Bu zararı kim karşılayacak, kimse yok ortada. Ne Kapalıçarşı yönetimi ne de hiç kimse ortada yok. Su borusu patladı iki dükkana zarar verdi. Zaten işler kötü, biz bu zararın altından nasıl kalkacağız" diye konuştu. 

ÖNCEKİ HABERLER
Üsküdar'da dehşet; Karısını ve baldızını bıçaklayıp kaçtı
Antalya'da çirkin provokasyon! Duvarlara Atatürk'e hakaret içerikli yazı yazıldı
BB Erzurumspor Mesut Bakkal ile anlaşma sağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hocası hayatını kaybetti! Öğrencilik yıllarını bakın nasıl anlatmıştı
Avustralya'da bulundu 120 yıllık! Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Şanlıurfa'da darbettiği çocuğu beton zemine çarpan esnaf tahliye edildi
Altın ve dolar 2021'de ne olur? Dolar ve altın uzmanı Murat Özsoy açıkladı
HSK'dan Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarına atama
Antalya'da köpeğini gezdirirken gördü şok oldu! 2 saatte çıkardılar
Kocaeli'de arkadaşını öldürüp olay yerinde ağlamıştı! Sanığın ifadesi şoke etti
Yorumlar