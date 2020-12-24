Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş Başbakanı Hasina ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina ile bir araya geldi.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina ile görüştüğünü duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Başbakan Şeyk Hasina'ya Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın selamlarını ilettik. Büyükelçilik binamızın inşasına destekleri için teşekkür ediyorum. Sürdürülebilir kalkınmasıyla Güney Asya'nın yükselen yıldızı Bangladeş 'Yeniden Asya' girişimimizin en önemli ortaklarından."

Türkiye'nin "Yeniden Asya" girişimi

Türkiye, çok boyutlu bir dış politika yaklaşımı olan "Yeniden Asya" dahilinde, Türkiye ile Asya ülkeleri arasında ticaret, yatırım, eğitim, savunma sanayi, teknoloji, kültür ve siyaset alanlarında diyaloğun artırılmasına büyük önem atfediyor. Yeniden Asya yaklaşımı ile Türkiye'nin finansal yatırımlarının coğrafi dağılımını çeşitlendirmesi, özel sektörün ticaret kapasitesinin genişletilmesi, akademik işbirliğinin geliştirilmesi ve sosyal etkileşimin artırılması amaçlanıyor. Bangladeş, canlı ekonomisi ve genç nüfusu ile Türkiye'nin Yeni Asya Girişimi'ndeki kilit ortaklarından biri olarak öne çıkıyor.