Bahçeli'den AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına tepki Meral Akşener'e çağrı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Biz, Demirtaş’a bakınca terörist görüyoruz. AİHM'in Demirtaş kararını tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu da buradan haykırıyoruz.'' derken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de ''evine dön'' çağrısı yaptı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da MHP İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. İşte Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar...

Meral Akşener'e çağrı

Devlet Bahçeli, Meral Akşener'in güçlendirilmiş parlamenter siteme geçiş için 'AK Parti ile İYİ parti arasında masa kurulabilir' teklifinin ardından, ''masa kurma teklifi ciddiyetsiz ve itibarsız'' dedi.

''Dön evine bitsin bu çile''

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e tekrar 'evine dön' çağrısında bulunan Bahçeli, ''Dön evine bitsin bu çile'' ifadelerini kullandı.

Meral Akşener ne demişti? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için 'AK Parti ile İYİ parti arasında masa kurulabilir' teklifinde bulunmuştu.

''HDP açılmamak üzere kapatılsın''

- HDP açılmamak üzere kapatılsın dedik, bu kararımızın arkasındayız. Hazine yardımlarının terör örgütüne gitmesini istemiyoruz. HDP sözcülerinin TBMM'de ortaya koyduğu görüşler, tavırlar dikkate alındığı vakit dağda temizlenen terör, Meclis'te de temizlenmelidir.

''Kılıçdaroğlu su kaynatmıştır''

- CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu su kaynatmıştır. Biz kara paracılarla mücadele edin diyoruz, Kılıçdaroğlu gelin vergi verin diyor. Uyuşturucu kaçakçılarıyla ittifak yapanlar vergi peşine düşmüştür yazıklar olsun.

''AİHM'in Demirtaş kararını tanımıyoruz''

- TBMM’de PKK’lı istemiyoruz. Biz, Demirtaş’a bakınca terörist görüyoruz. AİHM'in Demirtaş kararını tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu da buradan haykırıyoruz.

Demirtaş'ı serbest bırakın çağrısı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) bir kez daha Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

''Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz''

- Millet kararını vermiş, perde kapanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin geleceğidir. Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz. Denizden geçtik, derede boğulmayacağız.

''MHP ile AK Parti'nin yapacağını düşünüyoruz''

- Türkiye'de demokratik hukuk devletinin gelişip yerleşeceğine, insan hakları standartlarının yükseleceğine samimiyetle inanıyoruz. Böyle bir yükselişi ancak MHP ile AK Parti'nin yapacağını düşünüyoruz.