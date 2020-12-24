Faiz artırımı iyi mi oldu kötü mü? Ekonomi profesörü Özgür Demirtaş tebrik etti

Merkez Bankası aldığı son dakika kararıyla faizleri yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltti. Peki Merkez Bankası'nın faiz artırımı ne anlama geliyor bu iyi mi kötü mü oldu? İşte ekonomi uzmanlarının görüşü;

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Merkez Bankası piyasanın beklentisinin üstünde bir faiz artırımı yaptı. Ekonomi uzmanları faiz artırım kararını olumlu bulurken, dolar ve euro anında buna tepki verdi ve düşüşe geçti. Ünlü ekonomi profesörü Özgür Demirtaş 'Merkez Bankasının bugün aldığı karar doğru bir karardır. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özgür Demirtaş bu kararın devamının gelmesi gerektiğini belirtti ve şunları yazdı:

-Faiz SONUÇTUR. Bugün faizin artırılması, geçmişte yapılan (onca uyarıya, onca ikaza rağmen yapılan) hataların BEDELİDİR. Arkadaşlar Faiz Kararı artırımı doğrudur. Ama Türkiye'de sadece 0 ve 1 rakamları var. Bir şeye "doğru yapıldı" dendiği zaman sanki evet tek bir düğmeye basıldı ve her şey düzelecek dendi algısı var. Elbette Alakası yok. Merkez Bankasının bugün beklenti üstü arttırım yapması, yapmamasına göre doğru karardır diyorum. Bu karar ile ülke kurtulacak demiyorum. Sadece atılması gereken 300 adımdan birincisi bu. geriye kaldı 299 farklı adım, farklı reform...

Merkez Bankası'nı tebrik etmek gerekir

Profesör Doktor Emre Alkin de kararı doğru bulan isimlerden oldu. Alkin şu yorumu yaptı:

-Merkez Bankası'nın aldığı karar doğrudur. Alınan doğru kararları tebrik etmek de gerekir. Bu tip kararların doğruluğu piyasanın tepkisiyle ölçülür. Boş kaleye gol atmak gibi değildir. Karıştırmayalım.