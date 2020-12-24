TOKİ İstanbul'a 1588 konut müjdesi verdi! Hangi ilçelere yapılacak? 3 projeden detaylar
Toplu Konut İdaresi (TOKİ)'den İstanbul'da 3 yeni konut projesi geldi. 3 ilçeye yapılacak konutların sayısı toplamda 1.588 olacak. İşte projelerden tüm ayrıntılar...
Hürriyet'ten Kübra Genç'in haberine göre; TOKİ 3 ilçede toplam 1.588 konut hayata geçirmek üzere ihaleye çıkıyor. Konutlar Ataşehir ve Başakşehir'de inşa edilecek. Diğer proje ise Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında planlanıyor. Peki ilçelere göre dağılımlar nasıl olacak, ihaleler ne zaman yapılacak? İşte TOKİ'nin İstanbul'a müjdesini verdiği 3 yeni projeden detaylar...
Başakşehir'de 794 konut
TOKİ'nin İstanbul Başakşehir'de yapacağı proje 2. etap kapsamında 794 konutu kapsıyor. Proje kapsamında 16 dükkan da yer alacak.
İhale 28 Aralık'ta
İhale 28 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Sözleşme sonrasında 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak. Konutların teslimi ise yer tesliminden 650 gün sonra gerçekleştirilecek.
Ataşehir'e 513 konut 28 dükkan
Ataşehir'de yer alan proje Şerifali Çiftliği GÖB alanında konumlandırılıyor. 513 konuttan meydana gelen projede 28 dükkan yer alacak.