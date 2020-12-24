TOKİ İstanbul'a 1588 konut müjdesi verdi! Hangi ilçelere yapılacak? 3 projeden detaylar

Hürriyet'ten Kübra Genç'in haberine göre; TOKİ 3 ilçede toplam 1.588 konut hayata geçirmek üzere ihaleye çıkıyor. Konutlar Ataşehir ve Başakşehir'de inşa edilecek. Diğer proje ise Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında planlanıyor. Peki ilçelere göre dağılımlar nasıl olacak, ihaleler ne zaman yapılacak? İşte TOKİ'nin İstanbul'a müjdesini verdiği 3 yeni projeden detaylar...