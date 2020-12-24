Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na destek verdi: Türkiye 5’li çeteden büyüktür

Dört yılı aşkın süredir tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Acizliklerini örtmeye çalışıyorlar; merak etmeyin, Türkiye 5’li çeteden büyüktür" düşüncesini dile getirdi.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) hakkında 'hak ihlali' kararı verdiği, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın açıklamaları kişisel sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kılıçdaroğlu'na destek

Demirtaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki grup toplantısında yaptığı "İktidar olduğumuzda 5'li çetenin mal varlıklarına el koyacağız" açıklamasına destek verdi.

"Türkiye 5’li çeteden büyüktür"

Twitter'dan açıklama yapan Demirtaş, şunları kaydetti:

Bakmayın öyle bağırıp çağırdıklarına. Korkularını, zayıflıklarını, acizliklerini örtmeye çalışıyorlar. Cesur olun ve zulme karşı dik durun, ben öyle yapıyorum. Haklıyız, güçlüyüz ve moralliyiz. Hep birlikte kazanacağız. Merak etmeyin, Türkiye 5’li çeteden büyüktür.