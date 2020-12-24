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Bitlis'te mucize: Kamyonun altına giren otomobilden sağ çıktılar

BİTLİS karayolunda bulunan tünel içerisinde meydana gelen kazada bir otomobil kamyonetin altına girerek hurdaya döndü. Mucizenin yaşandığı kazada 5 kişi yaralı olarak kurtuldu.

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Kaza bugün saat 14.00 sıralarında Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Buzluıpınar mevkiindeki tünelde meydana geldi. Engin Barış yönetimindeki 46 DJ 952 plakalı otomobil sürücüsünün ismi belirlenemeyen 65 DS 828 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Sürücünün durumu ağır

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Engin Barış ağır yaralanırken, otomobilde bulunan Mehmet Sönmez, Alican Akın, Edip Kızılsoy ve Ersin Barış da yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak 112 ambulanslarıyla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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