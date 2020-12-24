Brezilya duyurdu! Çinli SinoVac Türkiye'nin de alacağı aşı için 15 gün ek süre istedi

BREZİLYA, Çinli SinoVac şirketinin CoronaVac adlı aşısının 3. faz deney sonuçlarının etkili olduğunu, ancak Çinli şirketin aşının denendiği diğer ülkelerle eş zamanlı açıklamak için ek süre istediğini duyurdu. Söz konusu aşıdan Türkiye'de 50 milyon doz sipariş etmişti.

Abone ol

Brezilya'da Çinli şirket Sinovac'ın geliştirdiği ve Türkiye'de de deneyleri yapılan CoronaVac aşısının üçüncü faz denemeleri tamamlandı. Yetkililer Çinli şirketin 3. faz deney sonuçlarını, aşının denendiği diğer ülkelerle eş zamanlı açıklamak için 15 gün ek süre istediğini duyurdu.

CoronaVac aşısının üçüncü faz denemelerine ilişkin konuşan Butantan Enstitüsü Direktörü Dimas Covas, deney sonuçlarının açıklanmasındaki gecikmenin Sinovac ile imzalanan anlaşma gereği olduğunu belirterek, "Sinovac ile yaptığımız anlaşma gereği, bu sonuçların eş zamanlı açıklanmasını gerektiriyor" dedi.

"Yüzde 50 eşiğini geçti''

Sao Paulo Sağlık Sekreteri Gorinchteyn de CoronaVac'ın etkinlik oranının, Dünya Sağlık Örgütü'nün bir aşı adayının bağışıklık kazandırabilmesi için alt sınır olarak değerlendirdiği yüzde 50 eşiğini geçtiğini söyleyerek, bu durumu "kutlanması gereken bir şey" olarak niteledi.

CoronaVac'ın Butantan Enstitüsü tarafından ölçülen etkinlik oranının, diğer ülkelerden farklı sonuç gösterdiğini açıklayan Gorinchteyn, bu uyuşmazlık nedeniyle 3. faz deney sonuçlarının açıklanmadığını belirtti.

Gorinchteyn, ellerindeki verilerle aşının Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (ANVISA) tarafından onaylanabileceğine dikkati çekerek ticari anlaşmaların bir parçası olan prosedürlere uyacaklarını ve sonuçların eş zamanlı duyurulacağını sözlerine ekledi.

"25 Ocak'ta başlayacağız''

Aşılama planının olduğu gibi devam ettiğini söyleyen Gorinchteyn, "Aşı burada, Butantan Enstitüsü fabrikasında üretiliyor ve Sao Paulo eyaleti için aşılama programımıza 25 Ocak'ta başlayacağız" diye konuştu.

Endonezya yüzde 97 koruma demiş sonra açıklamayı geri çekmişti

CoronaVac'ın üçüncü faz çalışmalarına Türkiye ve Endonezya da katılıyor. Endonezya, faz 3 çalışmalarının sonuçlarını duyurmuştu. Sonuçlarda aşının yüzde 97 koruma sağladığı belirtilmişti. Fakat Endonezya, Sinovac'tan gelen talep üzerine açıklamasını çekerek, sonuçların henüz kesinleşmediğini söylemişti. Sinovac'ın kesin açıklama yapmamasının sebebi ise o zaman da Türkiye ve Brezilya'daki çalışmaların beklenmesi olarak gösterilmişti.

Türkiye 50 milyon doz sipariş etmişti

Öte yandan, Sinovac'ın geliştirdiği ve "geleneksel aşı" olarak bilinen CoronaVac aşısını alan ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin şirketi Sinovac ile 50 milyon doz aşı için sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

Koca Aralık'ta 10 milyon doz aşı alacaklarını ve bunu 20'ye çıkarmaya çalıştıklarını, Ocak'ta 20 milyon aşı alacaklarını, Şubat'ta da en az 10 milyon doz daha aşı geleceğini söylemişti.

Koca, Pfizer ile de Aralık'ta 1 milyon, ilerleyen süreçte 25 milyon doz aşı için görüşmelerin sürdüğünü, diğer aşı şirketleriyle de irtibat halinde olduklarını açıklamıştı.

CoronaVaz aşısını sipariş eden diğer ülkeler:

Endonezya - 128 milyon doz

Brezilya - 46 milyon doz

Şili - 60 milyon doz

Hong Kong - 7.5 milyon doz

Bangladeş - 100 bin doz

Biontech, Moderna ve AstraZeneca aşılarını sipariş eden ülkeler:

ABD - 100 milyon doz Biontech / 100 milyon doz Moderna

Kanada - 20 milyon doz Biontech / 56 milyon doz Moderna / 20 milyon doz AstraZeneca

UK - 40 milyon doz Biontech / 5 milyon doz Moderna / 100 milyon doz AstraZeneca

Japonya - 120 milyon doz Biontech / 50 milyon doz Moderna / 120 milyon doz AstraZeneca

Meksika 15.5 milyon doz Biontech / 77.4 milyon doz AstraZeneca

Avustralya - 10 milyon doz Biontech / 33.8 milyon doz AstraZeneca

Mısır - 30 milyon doz AstraZeneca

Arjantin - 22 milyon doz AstraZeneca

İsviçre - 4.5 milyon doz Moderna

Yeni Zelanda 1.5 milyon doz Biontech

Kişi başına düşen aşıda Kanada dünya lideri

Kişi başına düşen aşı sözleşmelerinde Kanada dünya lideri konumunda. Kişi başına dokuz dozluk sözleşme imzalanmış. Kanada'yı Birleşik Krallık, Avustralya, Şili, AB, Japonya ve ABD takip ediyor.

"Kamboçya çöp tenekesi değil''

Der Spiegel'in haberine göre, Kamboçya Başbakanı Hun Sen, ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) mührü olmadan hiçbir aşıyı kabul etmeyeceğini açıkladı. Başbakan Sen, nedenini ise şöyle açıkladı: "Kamboçya bir çöp tenekesi ve aşılar için bir test alanı değil."

Ne olmuştu?

CoronaVac'ın Anvisa tarafından kullanımı onaylanması için 3. faz son deney sonuçlarının 15 Aralık'ta açıklanması öngörülmüş ancak bu tarih 23 Aralık'a ertelenmişti.

Aşı adayının Brezilya'da insanlar üzerindeki deneyleri, Sao Paulo eyaletine bağlı ülkede biyolojik araştırmalar yapan Butantan Enstitüsünün iş birliğinde temmuz sonlarında başlamıştı. Ülkede 13 bin gönüllü üzerinde denenen aşı adayının deneyleri, beklenmedik bir yan etki nedeniyle 10 Kasım'da durdurulmuş ve 12 Kasım'da yeniden başlatılmıştı. Sao Paulo eyaleti, başarılı olması durumunda 46 milyon dozluk aşı almanın yanı sıra Çinli ilaç şirketiyle aşının üretimi için gerekli teknolojinin Butantan Enstitüsüne aktarılması üzerine anlaşmıştı.