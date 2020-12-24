Terör örgütü MLKP'nin İstanbul sorumlularından olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı

Terör örgütü MLKP'nin İstanbul sorumlularından olduğu ve örgüt üyelerini Suriye'deki çatışma bölgelerine gönderdiği tespit edilen şüpheli tutuklandı.

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, MLKP'nin İstanbul sorumlularından olan ve örgüt üyelerini Suriye'deki çatışma bölgelerine gönderdiği tespit edilen Uğur O.'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 21 Aralık'ta kentte birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheli Uğur O.'nun yakalandığı adreste yapılan aramada, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.