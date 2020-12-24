BIST 1.431
DOLAR 7,57
EURO 9,24
ALTIN 456,37
HABER /  YEREL

Terör örgütü MLKP'nin İstanbul sorumlularından olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı

Terör örgütü MLKP'nin İstanbul sorumlularından olduğu ve örgüt üyelerini Suriye'deki çatışma bölgelerine gönderdiği tespit edilen şüpheli tutuklandı. 

Abone ol

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, MLKP'nin İstanbul sorumlularından olan ve örgüt üyelerini Suriye'deki çatışma bölgelerine gönderdiği tespit edilen Uğur O.'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 21 Aralık'ta kentte birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheli Uğur O.'nun yakalandığı adreste yapılan aramada, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Oppo'dan Türkiye'ye yapacağı yatırıma ilişkin açıklama!
Noel Bayramı nedir ne zaman başlar Yılbaşı mı demek?
Bolu'da Millet İttifakı çatladı! İYİ Partili Başkan Yardımcısı istifa etti, yerine CHP'li atandı!
Aralık ayında hangi günler Hacamat yapılır?
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Türkçe Ezan' açıklaması: Bir kere Şeb-i Arus'da ezan yok
Serhat Doğramacı nereli ailesi ve nişanlısı kimdir?
Altın yatırımı düşünenler dikkat! İslam Memiş tarih vererek uyardı: Altın sürpriz yapabilir
Çankırı'da başkandan alkışlanacak hareket! Makam aracını vatandaşlara tahsis etti
Merkez Bankası faizi artırdı! Faizleri yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltti
Burcu Bakır kaç yaşında Masterchef Serhat'ın nişanlısı kimdir?
Yorumlar