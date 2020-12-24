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Deniz Naki’nin uyuşturucudan tutuklanmasının ardından CHP destek mesajını apar topar kaldırdı

Bir dönem Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen Deniz Naki'nin, Almanya'da şantaj, haraç ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlamalardan tutuklu bulunduğu ortaya çıktı.

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Alman Welt gazetesinde yer alan haberde, Deniz Naki'nin çıkar amaçlı suç örgütü kurarak yönettiği ve bu nedenle gözaltında tutulduğu yazıldı.

Alman savcı: PKK'ya sempatilerinin bulunduğu yönünde bulgular var
Aachen Savcılığı Sözcüsü Jan Balthasar, isim vermeden iki kişinin suç örgütü kurmaktan gözaltına alındığını doğrulayarak, söz konusu kişilerin terör örgütü PKK'ya sempatilerinin bulunduğu yönünde bulgular olduğunu vurguladı.

Bu gelişmenin ardından, daha önce “İnadına Barış. Deniz Naki yalnız değildir” mesajını paylaşan CHP İstanbul Gençlik Kolları, Naki’ye destek verdiği paylaşımını sosyal medya hesabından kaldırdı.

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