Murat Ongun: Ekrem İmamoğlu radikal örgütlere hedef gösteriliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu'nun hedef gösterildiğine işaret ederek "İBB’nin Şeb-i Arus töreni nedeniyle yapılan siyasi istismar, Başkan Ekrem İmamoğlu’nu radikal örgütlere hedef gösterir hale gelmiştir" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun radikal örgütlere hedef gösterildiğini ifade etti.

Ongun yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"İBB’nin Şeb-i Arus töreni nedeniyle yapılan siyasi istismar, Başkan Ekrem İmamoğlu’nu radikal örgütlere hedef gösterir hale gelmiştir. Şeb-i Arus töreninde ezan olmadığı halde Türkçe ezan okunmuş gibi yapılan açıklamalar, radikal gruplara fırsat verir ve hedef göstermektir. Unutmamak gerekir ki; kısa süre önce radikal bir terör örgütünün İmamoğlu’na yönelik eylem hazırlığı resmi makamlarca tarafımıza iletilmiştir. Hal böyleyken özensizce yapılan açıklamalar, siyasi rant devşirmek için atılan adımlar tehlikeli bir boyuta ulaşabilir. Devletimizi idare edenlerin bu hayati detayları göz ardı etmesi devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz. En üst makamlardan yapılan bu açıklamaların hassasiyetle gözden geçirilmesi gerekmektedir."