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Yunanistan’dan yeni provokasyon: Genelkurmay Başkanı gayri askeri statüdeki adaları ziyaret etti

YUNANİSTAN Genelkurmay Başkanı Floros ve Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, Aydın açıklarında bulunan gayri askeri statü konumundaki adalara konuşlandırılan Yunan askerlerini ziyaret etti. Floros, askeri birliklere teyakkuzda olma talimatı verdiğini açıkladı.

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Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile birlikte, Aydın'ın Didim ilçesine 4-6 mil uzaklıktaki Bulamaç ile Eşek Adaları ve Lemnos'taki askeri birliklere ziyaret gerçekleştirdi.

Adalarda bulunan kara, hava ve deniz üslerindeki askerleri denetleyen Floros, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, “Askeri birliklere teyakkuzda olma talimatı verdim” dedi.

Ayrıca Türkiye'yi hedef alan General Floros'un tehditleri Yunan medyasında manşetten veriliyor.

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