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Torium AVM Jeep Renegade Kampanyası'nda son günler!

Torium AVM ziyaretçilerine kazandırmaya devam ediyor. 07 Mart 2020– 31 Aralık 2020 tarihlerini kapsayan dönemde Torium AVM mağazalarından yapılacak alışverişlerle 1 adet Jeep Renegade kazanma şansı için artık son günler...

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Torium AVM 10.yılına özel 100 TL'lik alışverişe Jeep Renegade kazandırıyor. Torium AVM 10.yılını büyük bir hediye ile kutladı. 07 Mart 2020- 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Torium AVM mağazalarından yapılacak olan alışverişler 1 adet Jeep Renegade kazanma fırsatı sunuyor.

31 Aralık tarihinde sona erecek olan kampanyamızın çekiliş tarihi 06.01.2021 tarihinde AVM çarşı katında olup; çekilişimiz Noter önünde gerçekleştirilecektir.

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