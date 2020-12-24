Torium AVM Jeep Renegade Kampanyası'nda son günler!

Torium AVM ziyaretçilerine kazandırmaya devam ediyor. 07 Mart 2020– 31 Aralık 2020 tarihlerini kapsayan dönemde Torium AVM mağazalarından yapılacak alışverişlerle 1 adet Jeep Renegade kazanma şansı için artık son günler...Abone ol
Torium AVM 10.yılına özel 100 TL'lik alışverişe Jeep Renegade kazandırıyor. Torium AVM 10.yılını büyük bir hediye ile kutladı. 07 Mart 2020- 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Torium AVM mağazalarından yapılacak olan alışverişler 1 adet Jeep Renegade kazanma fırsatı sunuyor.
31 Aralık tarihinde sona erecek olan kampanyamızın çekiliş tarihi 06.01.2021 tarihinde AVM çarşı katında olup; çekilişimiz Noter önünde gerçekleştirilecektir.