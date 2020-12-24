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Bursa'da saklandığı yer belirlendi! İkna çabası sonuç vermedi

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da tartıştığı gece bekçisini kafasından tüfekle öldüren kişi, daha sonra saklandığı yerde polis ekiplerinin 'teslim ol' ikazlarına rağmen cinayet silahı ile intihar etti.

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Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Sanayi Bölgesi giriş yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gece bekçiliği yapan Hakan Doğan'ın yanına gelen Aybars Yılmaz, elindeki tüfeği kendisine doğrulttu. Doğan'ı kafasından vurarak öldüren zanlı Yılmaz olay yerinden kaçtı.

Cinayetle alakalı Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatırken, Yılmaz'ın Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine kaçtığı belirlendi. Zanlının bulunduğu bölgeye giden ekipler, zanlıyı uzun süre teslim olması konusunda ikna etmeye çalıştı. Tüm ikazlara rağmen Yılmaz, kullandığı araç içerisinde cinayet işlediği tüfek ile kendini de vurarak intihar etti. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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