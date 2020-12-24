Yalova'da insanlar nereden bulduğunu merak ediyor! Oda dolusu para görenleri şaşırttı
ALMANUA'dan ziyaretine gelen bir arkadaşının hediye ettiği birkaç eski madeni para lokantacı Şükrü Honaz adeta hayatını değiştirdi.
Yalova'da 5 yıldır ikamet eden 65 yaşındaki Honaz, eşi Hidayet Honaz ve 4 çocuğuyla Siirt'te yaşarken 1975'te Almanya'dan ziyaretine gelen arkadaşının hediye ettiği paralarla koleksiyon yapmaya merak sardı. Daha sonra ailesiyle İstanbul'a yerleşen Honaz, burada uzun yıllar lokantacılık yaparak geçimini sağladı.
Honaz, bu alanda girişimleri olan kişilerle tanışmaya ve karşılıklı eski para alışverişine devam etti. Honaz, 45 yılda Türk paralarının yanı sıra ABD, İran, Irak, Çin, Rusya dahil onlarca ülkeye ait 600 madeni para ve banknottan oluşan koleksiyona sahip oldu.
Kendisinde olmayan paraları bulabilmek için Türkiye'yi karış karış gezen Honaz, açacağı lokantada koleksiyonunu da sergilemeyi planlıyor. Şükrü Honaz, Yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin kurulmasından önce kullanılan kağıt paraların da bulunduğu en eskisinin tarihi 120 yıldan fazla olan banknotlarının bulunduğunu söyledi.
Basım hatası olan banknotlar ile Beşiktaş, Galatasaray gibi büyük kulüplerin oyuncuları için bastırdığı hatıra paraları da topladığını belirten Honaz, "Para koleksiyonu olan arkadaşlara bende benzeri olanları verip yerine bende bulunmayan ülkelerin paralarını alıyordum. Bunun dışında İstanbul'da böyle paraların satıldığı yerlere gidip koleksiyonumda eksik olanları satın alıyordum. Böylelikle koleksiyonum büyüdü." ifadelerini kullandı.