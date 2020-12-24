Yalova'da insanlar nereden bulduğunu merak ediyor! Oda dolusu para görenleri şaşırttı

Basım hatası olan banknotlar ile Beşiktaş, Galatasaray gibi büyük kulüplerin oyuncuları için bastırdığı hatıra paraları da topladığını belirten Honaz, "Para koleksiyonu olan arkadaşlara bende benzeri olanları verip yerine bende bulunmayan ülkelerin paralarını alıyordum. Bunun dışında İstanbul'da böyle paraların satıldığı yerlere gidip koleksiyonumda eksik olanları satın alıyordum. Böylelikle koleksiyonum büyüdü." ifadelerini kullandı.