Koronavirüsü atlatanlar, 6 ay virüse yakalanmıyor

ABD’de yapılan çalışmaya göre koronavirüse karşı antikor üreten kişilerin en az altı ay koronavirüs olma ihtimallerinin çok düşük olduğu açıklandı.

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Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırmaya göre koronavirüs geçirip antikor üretenlerin altı aydan fazla bir süre tekrar virüse yakalanma ihtimallerinin çok düşük olduğunu belirlendi.

New England Journal of Medicine tarafından yayınlanan bir çalışmaya göre, Birleşik Krallık'taki Oxford Üniversite Hastanelerinde 12 bin 500'den fazla sağlık çalışanı incelendi.

İncelenen 265 kişiden sadece 2'sinde görüldü

Koronavirüs geçirdikleri tespit edilen bin 265 kişi 6 boyunca incelenirken kişilerden sadece ikisinin tekrar koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kişilerde semptoma rastlanmadı

Testleri pozitif çıkan iki kişinin de semptom göstermediği bildirilirken bu durum aşılar için de umut verici bir bilgi oldu.

Aşılarla vücutlarına antikor alan kişilerin en az altı ay boyunca corona virüse yakalanmayacaklarını sonucunu çıkaran bilim insanları, aşıların öneminin tekrar altını çizdi.

Lama ve deve gibi hayvanlardaki antikorların kullanılabileceği keşfedildi

Geçtiğimiz gün ABD’nin Maryland eyaletinde bulunan Ulusal Sağlık Enstitüsü’ndeki (NIH) bilim insanları, lama, deve ve alpaka gibi hayvanlarda bulunan nano antikorların koronavirüs tedavisinde ve virüsü önlemede kullanılabileceğini keşfetmişti.

Araştırmayı yürüten bilim insanları, lama, alpaka ve deve gibi hayvanlarda bulunan ‘NIH-CoVnb-112’ antikorunun insanlardaki antikorlara oranla hem daha küçük hem de 10 kat güçlü olduklarını, bu kapsamda koronavirüs tedavisinde ve hastalığı önlemede etkili olabileceğini ifade etmişti.