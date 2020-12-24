BIST 1.426
DOLAR 7,59
EURO 9,25
ALTIN 457,95
HABER /  GALATASARAY

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezası belli oldu

Anadolu Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 resmi müsabakadan men cezası verdi.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada; Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynadıkları karşılaşmada kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e çeşitli nedenlerle 5 maç men cezası verildiği belirtildi.

Kurulun müsabakanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle 2 ve tedbire uymama eylemi gerekçesiyle 2 olmak üzere Fatih Terim'e toplamda 5 maç men cezası uyguladığı aktarıldı.

Ayrıca Terim'in söz konusu gerekçeler sebebiyle toplamda 55 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakanlık Sarıkamış Harekatı'na katılan askerlerin tarihi fotoğraflarını paylaştı
Göçmenler para kazanmak için Rusya yerine Avrupa'ya gidiyor
Bir ülke daha Türkiye'nin ürettiği İHA'lardan istedi
Özgül Çoşar'ın eşi Emrullah Çoşar'ın yüzü neden yandı?
Bursa'da saklandığı yer belirlendi! İkna çabası sonuç vermedi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: Suç duyurusunda bulunacağız
Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalışan FETÖ'cülerin cezaları netleşti
Torium AVM Jeep Renegade Kampanyası'nda son günler!
Hakkari'de şarampole yuvarlanan otomobilde 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı
EMÇO kimdir Özgül Çoşar'ın eşi ne iş yapıyor mesleği ne?
Yorumlar 2 yorum