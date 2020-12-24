Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u iki golle geçti

Çaykur Rizespor, konuğu Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 7'de Yasin Pehlivan ve 59'da Skoda attı. Antalyaspor'un golünü 61'de Podolski kaydetti. Karadeniz ekibi, puanını 18'e yükseltirken; Antalyaspor ise 17 puanda kaldı.

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6. dakikada Moroziuk'un defansın arkasına pasında Skoda'nın göğsü ile indirdiği topa Tunay Torun'un gelişine vuruşunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

7. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. İsmail Köybaşı soldan ceza sahasına ortasını yaptı. Skoda'nın kafa pasında Yasin Pehlivan'ın gelişine volesinde top filelere gitti: 1-0

13. dakikada Skoda'nın soldan ceza sahası içerisine ortasında Tunay Torun'dan seken topa Michalak'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

24. dakikada Nuri Şahin'in pasında Sidney Sam'in ceza sahası dışından sağ çaprazdan vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

32. dakikada Podolski'nin soldan ceza yayı üzerine pasında Fredy'nin yerden sert şutunda kaleci Gökhan Akkan yatarak direk dibinden topu kornere çeldi.

42. dakikada Fredy'nin soldan ceza sahası içerisine ortasında Bünyamin Balcı'nın şutunda top kaleci Gökhan Akkan'dan döndü. Dönen topa Sidney Sam'in yakın mesafeden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan bir kez daha yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı yeşil-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

58. dakikada Fernando'nun soldan ceza sahasına yerden pasında Tunay Torun'un gelişine vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

59. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Samudio sağ tarafta iki rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girerek yerden pasını verdi. Altıpas içerisinde Skoda sağ ayak topuğuyla yaptığı klas vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

61. dakikada Fraport TAV Antalyaspor golü buldu. Defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Podolski'nin ceza yayı üzerinden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'ın solundan filelere gitti: 2-1

63. dakikada yaklaşık 40 metre topu süren Baiano'nun ceza sahası sağ çaprazından yerden sert vuruşunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

79. dakikada Veysel Sarı'nın yaklaşık 25 metre mesafeden yerden sert vuruşunda kaleci Gökhan Akkan yatarak topu kontrol etti.

90+5. dakikada ceza sahasına yapılan uzun mesafeli ortada kaleci Gökhan Akkan'ın elinden kaçırdığı topa Veysel Sarı'nın vuruşunda Meriah meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

Karşılaşma yeşil-mavili ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Çaykur Rizespor: 2 - 1 :Antalyaspor

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Özgür Ertem

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail Köybaşı, Yasin Pehlivan (Dk. 90+3 Selim Ay), Baiano (Dk. 82 Donsah), Michalak (Dk. 46 Samudio), Fernando (Dk. 81 Onur Bulut), Tunay Torun (Dk. 71 Doğan Erdoğan), Skoda

Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Eren Albayrak (Dk. 46 Jahovic, Dk. 85 Orgill), Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Fredy (Dk. 81 Hakan Özmert), Sidney Sam, Amilton (Dk. 71 Gökdeniz Bayrakdar), Podolski

Goller: Dk. 7 Yasin Pehlivan, Dk. 59 Skoda (Çaykur Rizespor), Dk. 61 Podolski (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Tunay Torun, Dk. 41 Baiano, Dk. 76 Doğan Erdoğan (Çaykur Rizespor), Dk. 11 Amilton, Dk. 45 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)