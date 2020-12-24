Sivasspor konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3 golle geçti

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Konyaspor'u yenerek 7 haftalık 3 puan hasretine son veren Sivasspor, bu hafta da konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 45+2'de Gradel, 71'de Hakan Arslan ve 86'da Yatabare'nin attığı gollerle 3-1'le geçti ve 2 maçlık seri yakaladı. Gençlerbirliği'nin tek sayısı 90+2'de 98 doğumlu stoper Arda Kızıldağ'dan geldi. Sivasspor, bu galibiyetle puanını 17 yaparak 12. sıraya yükseldi. Gençlerbirliği ise 12 puanla 19. sıraya geriledi.Abone ol
18. dakikada Sio'nun ceza yayı içinden kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top kornere gitti.
24. dakikada Gradel'in ceza alanı sol çaprazından vuruşunda kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı kornere çeldi.
33. dakikada Polomat'ın soldan kullandığı serbest atışta penaltı noktası civarında iyi yükselen Stancu'nun kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.
36. dakikada Kayode'nin pasında Hakan Arslan'ın kale alanından yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak Nordfeldt'ten döndü. Hakan Arslan'ın yeniden tamamlamak istediği topu kaleci kontrol etti.
45+2. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in ceza yayı sol çaprazından yerden sert ve düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0
İlk yarı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
49. dakikada sağdan ceza alanına giren Ömürcan Artan'ın pasında Sio'nun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Samassa mutlak bir gole izin vermedi.
70. dakikada Fajr'ın sol taraftan kullandığı kornerde kale alanında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda kaleci Nordfeldt son anda topu kornere tokatladı.
71. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Fajr'ın soldan kullandığı köşe atışında ceza sahasındaki Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0
86. dakikada ev sahibi ekip, skoru 3-0'a getirdi. Gradel'in pasında topu kontrol eden Yatabare ceza yayının hafif sağ çaprazından plasesini yaptı. Meşin yuvarlak filelerle buluştu.
90+2. dakikada Gençlerbirliği farkı 2'ye indirdi. Ömürcan Artan'ın sağdan ortasında ceza alanında iyi yükselen Arda Kızıldağ kafayla topu ağlara gönderdi: 3-1
Mücadele Sivasspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Sivasspor: 3 - 1 :Gençlerbirliği
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bilal Gölen, Mehmet Salih Mazlum
Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fajr (Dk. 89 Felix), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 70 Yasin Öztekin), Hakan Arslan, Gradel (Dk. 89 Ziya Erdal), Kayode (Dk. 64 Yatabare)
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Halil İbrahim Pehlivan, Polomat, Murat Yıldırım (Dk. 77 Mustafa Hüseyin Seyhan), Berat Özdemir (Dk. 90 Mustafa Çeçenoğlu), Sio (Dk. 72 Ayite), Candeias, Sefa Yılmaz (Dk. 77 Rahmetullah Berişbek), Stancu (Dk. 46 Furman)
Goller: Dk. 45+2 Gradel, Dk. 71 Hakan Arslan, Dk. 86 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 90+2 Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 16 Appindangoye (Demir Grup Sivasspor), Dk. 39 Ömürcan Artan, Dk. 43 Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)