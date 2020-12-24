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Bakanlık Sarıkamış Harekatı'na katılan askerlerin tarihi fotoğraflarını paylaştı

Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1915'te Sarıkamış Harekatı'na katılan Türk askerlerinin tarihi fotoğraflarını yayımladı.

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Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda; Sarıkamış Harekatı’na katılan askerlerin karla kaplı dağlarda kayak takımlarıyla görüldüğü 4 fotoğraf yer aldı.

Sarıkamış Harekatı'nın 106'ncı yılı dolayısıyla yapılan paylaşımda, "Harekat sırasında şehit düşen kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz, mekanları cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

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