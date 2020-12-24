Fatih Terim'e verilen ceza sonrası G.Saray'dan TFF'ye sert tepki

Galatasaray, Fatih Terim'e verilen 5 maçlık men cezasına itiraz edeceğini duyurdu ve resmi siteden yapılan açıklamada adalet vurgusu yaptı.

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Teknik Direktör Fatih Terim'in 5 maç ceza alması sonrası Galatasaray, resmi internet sitesinden açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada cezaya itiraz edeceklerini belirten sarı kırmızılı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu'na adalet çağrısı yaptı.

Galatasaray'ın açıklamaları şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun, teknik direktörümüz Fatih Terim'e verdiği beş maçlık ceza hakkaniyet ölçülerine uygun değildir.

Söz konusu kararın, adil ve kamuoyu vicdanına uygun şekilde verilmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na kulübümüz tarafından gerekli başvuru yapılacaktır. Türk futbolunun üzerinde çirkin oyunların oynandığı şu günlerde, emsallerine göre verilen beş maçlık ağır cezanın Galatasaray'ı şampiyonluk yürüyüşünden uzaklaştırmak amaçlı yapılan maksatlı ve beyhude bir çalışma olduğu aşikârdır."

"Bu senaryoyu bir yerlerden hatırlıyoruz"

"Bu cezayla birlikte, Covid-19 karantinası biter bitmez, idmansız şekilde Fatih Karagümrük - Galatasaray maçına verilen hakemin hangi maksatla atandığı açıkça ortaya çıkmıştır.

Camiamız, bu senaryoyu bir yerlerden hatırlamaktadır. Adalet ve hukuk ekseninde mücadelesini sonuna kadar sürdürecek olan camiamız kirli düzeni bozacaktır"