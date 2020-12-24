Antalya'da koronavirüs yasaklarına rağmen teras partisi

ANTALYA'da onlarca şirket çalışanı, binanın terasında bir araya gelip konfeti ve içeçekler eşliğinde kutlama yaptı. Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen maske ve sosyal mesafe tedbirlerinin unutulduğu kutlama, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesindeki plazada önceki gün maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak meşalelerle kutlama yapan 36 kişiye toplam 113 bin 400 lira ceza yazılmasının ardından bu kez Konyaaltı ilçesinin Liman Mahallesi'nde benzer görüntüler kaydedildi.

İş merkezinin terasında bir araya gelen onlarca kişi, sosyal mesafe ve maske kurallarını, İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunun genelgelerini hiçe sayıp kutlama yaptı.

Konfetiler patlatıp içecekleriyle kadeh kaldıran grup, o anları görüntületip eğlendi.

Kutlama yapan 20 kişiye maske ve sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 63 bin TL ceza uygulandı.