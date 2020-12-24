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Mansur Yavaş, kar yağışı sonrası yaşananlar için özür diledi

Ankara'da kar nedeniyle gün içinde aksayan trafik ve gelen şikayetlerin ardından Mansur Yavaş özür mesajı yayınladı.

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Sabah kar yağışıyla uyanan Ankaralıların günü zor geçti. Etkili olan kar yağışı nedeniyle şehirde sürücüler zor anlar yaşadı. Ana arterler ve özellikle Eskişehir yolunda da ulaşım durma noktasına geldi.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri yönlendirerek ulaşımı rahatlatmaya çalıştı. Yağışa hazırlıksız yakalanan Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin birçok yerde tuzlama çalışması yapmaması tepkilere neden oldu.

"Özür dilerim"
Gün boyu gelen şikayet ve tepkilerin ardından Belediye Başkanı Mansur Yavaş özür diledi.

Yavaş, "Karla mücadele çalışmalarımızda 926 noktaya müdahale ettik. Bazı noktalarda sıkıntılar yaşandığı bilgisini aldım. Hiçbir bahane üretmeden, sıkıntı yaşayan hemşehrilerimizden özür diliyorum. Sorunların giderilmesi için tüm önlemlerimizi alıyoruz. Güveniniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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