Ali Babacan'dan asgari ücret eleştirisi

Ali Babacan, muhalefette olup açık artırmayla asgari ücret açıklamaktan kolay bir şeyin olmadığını bildiklerini bu yüzden rakam vermediklerini söyledi.

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da aralık ayı asgari ücret tartışmalarıyla geçiyor. Siyasi partiler tek tek asgari ücret konusunda önerilerini açıkladı. 3 bin liradan 10 bin liraya kadar asgari ücret açıklamaları geldi.

Bu süreçte asgari ücret konusunda açıklama yapmayan muhalefet partilerinden biri DEVA Partisi oldu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Olay TV canlı yayınında Murat Yetkin'in sorularını yanıtladı ve bu sessizliğin nedenini anlattı.

"3 bin lirayla başladı, ardından 4 bin duyduk.."

Babacan, "Bu süreçte muhalefet partilerinin bazıları asgari ücret açıkladı. İlk önce 3 bin lirayla başladı. Ardından 3 bin 100. Arkadan bir 3 bin 300 duyduk, arkasından 4 bin duyduk.

Teklifleri duyunca sessizlik kararı

Biz o noktada bir karar verdik. Dedik ki; biz bir rakam söylemeyelim. Çünkü uzaktan davulun sesi hoş gelir diye bir söz var biliyorsunuz.

Muhalefette olup da...

Muhalefette olup da açık arttırmayla asgari ücret söylemekten kolay bir şey yok." ifadelerini kullandı.