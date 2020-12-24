Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (24 Aralık 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 19.115'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 3 bin 218'i semptomatik olmak üzere 18 bin 102 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 100 bin 712'ye yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 254 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen sayısı 33 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 33 bin 985 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 935 bin 292'ye yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 225 bin 837'ye, ağır hasta sayısı ise 4805'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,1 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 3.218 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı. Güzel günlere tedbirle hazırlanalım'' ifadelerini kullandı.