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HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisi hakkında yapmış olduğu açıklamalara cevap verdi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrıda bulundu. Daha önce Akşener'e "MHP'ye geri dön" çağrısı yapan Bahçeli, bu davetini tekrarladı.

"Dön evine, bitsin bu çile"
Bahçeli, "Masa kur demedik, evine dön dedik. Hala zaman vardır. Bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Diyorum ki; dön evine, bitsin bu çile." diye konuştu.

"Evime dönüyorum"
MHP Lideri'nin ifadelerinin ardından gözler, Meral Akşener'den gelecek yanıta çevrildi. Akşener, araç içinde çekilmiş maskeli fotoğrafını Twitter hesabında paylaştı.

İyi Parti Genel Başkanı, fotoğrafına "Genel Merkez'deki çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum." notunu düştü.

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