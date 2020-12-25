Korona hastası, oda arkadaşını oksijen tüpüyle öldürdü! Dua etmeye başlayınca öldürdüm

ABD'nin California eyaletinde hastanede yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören bir kişi, aynı odada kaldığı diğer hastayı oksijen tüpüyle öldürdü. 37 yaşındaki Jesse Martinez'in oda arkadaşı dua etmeye başlayınca sinirlerinin bozulduğu yönünde ifade verdiğini açıklandı.

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ABD'nin California eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören kişi, aynı odayı paylaştığı diğer hastayı oksijen tüpüyle öldürdü. BBC'nin haberine göre olay, geçen hafta Lancaster'da Antelope Valley Hastanesinde meydana geldi.

'Dua etmeye başlayınca sinirlerim bozuldu'

Los Angeles polisi, cinayet ve nefret suçuyla suçlanan 37 yaşındaki Jesse Martinez'in, 82 yaşındaki oda arkadaşı dua etmeye başlayınca sinirlerinin bozulduğu yönünde ifade verdiğini açıkladı. Zanlının oksijen tüpüyle vurduğu yaşlı hastanın ertesi gün yaşamını yitirdiği belirtildi.

Haftada 1 milyon yeni vaka çıkıyor

California eyaletinde hastanelerin, 6 haftada bir milyon yeni vakanın tespit edilmesiyle salgınla mücadelede çok zor günler yaşadığı ifade ediliyor. Eyalette, Kovid-19 salgının başından bu yana 2 milyonu aşkın vakaya rastlandı.