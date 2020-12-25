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ABD'de şok! Hasta olduğunu saklayıp işe gitti iki ayrı salgın başlattı

ABD'de koronavirüse yakalandığını gizleyerek işe giden bir kişinin, Douglas bölgesinde iki ayrı Covid-19 salgınının nedeni olabileceği düşünülüyor.

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Oregon’daki yetkililer, eyaletteki son iki Covid-19 salgınının kaynağının büyük olasılıkla ‘süper bulaştırıcı eylemi’ olduğunu söyledi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Oregon eyaletindeki Douglas bölge yetkilileri, bir kişinin hastalığını saklayarak işe gittiğini ve daha sonra virüs testinin pozitif çıktığını ifade etti. Yetkililer, iki ayrı Covid-19 salgınının geriye doğru bu kişiye kadar izinin sürüldüğünü, ilk salgında 7 kişinin öldüğünü ve ikinci salgında ise yüzlerce kişinin kendini karantinaya almak zorunda kaldığını belirtti.

1315 vaka bulunuyor

Douglas bölgesi yetkililerince yapılan 17 Aralık tarihli bir açıklamada, “Bu salgınlardan biri 7 ölümle sonuçlandı ve diğer son salgın nedeniyle 300 kişi/aile karantinada kaldı. Bu insanların şu anda hissettikleri derin üzüntüyü hayal bile edemiyoruz” ifadelerine yer verilmişti.

Oregon eyaletinin güneyinde bulunan ve yaklaşık 111 bin nüfusa sahip Douglas bölgesinde Salı günü itibariyle toplamda 1315 corona virüsü vakası görüldü.

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